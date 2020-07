Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouvel échec à mettre à l’actif de Bartomeu ?

Publié le 24 juillet 2020 à 6h30 par Th.B.

Pourtant très intéressé par le profil de Lautaro Martinez, qui était d’ailleurs annoncé comme étant la priorité du FC Barcelone, le club blaugrana risque de manquer le coche pour l’attaquant de l’Inter. Retour sur un échec.

Ce n’était pas pourtant faute d’avoir prévenu le FC Barcelone. Déjà, lors de la saison 2018-2019, courant octobre, Luis Suarez interpellait ses dirigeants pour leur faire savoir qu’il fallait qu’ils s’activent et préparent sa succession. Cependant, lors du mercato hivernal de 2019, le Barça a recruté Kevin-Prince Boateng, capable d’évoluer en tant qu’attaquant bien que ce ne soit pas sa position de prédilection. L’été dernier, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Antoine Griezmann en levant, grâce à l’aide des banques, sa clause libératoire fixée à 120M€ dans son ancien contrat avec l’Atletico de Madrid. Cet hiver, pour pallier la blessure d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone s’est attaché les services de Martin Braithwaite en tant que joker médical. Trois joueurs ont débarqué depuis la déclaration de Luis Suarez, mais aucun pour clairement prendre la succession de l’Uruguayen. Pour remédier à cette situation, la direction blaugrana a pensé à Lautaro Martinez, mais un gros échec se dessine.

Lautaro Martinez, chronique d’un échec