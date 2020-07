Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce dossier prioritaire, Leonardo va devoir regarder ailleurs

Publié le 24 juillet 2020 à 6h15 par Th.B.

Déterminé à renforcer le milieu de terrain parisien, Leonardo pense entre autres à Lorenzo Pellegrini, comme le10sport.com vous l’a déjà révélé par le passé. Mais le PSG ne devrait pas pouvoir mettre la main sur l’international italien.

À l’instar de l’été dernier avec les arrivées d’Ander Herrera et d’Idrissa Gueye, Leonardo veut toujours redessiner les contours de l’entrejeu de l’effectif de Thomas Tuchel. Pour y parvenir, le directeur sportif pense notamment à Lorenzo Pellegrini. L’international italien seulement âgé de 24 ans dispose d’une clause libératoire fixée à 30M€ dans son contrat avec la Roma. Cependant, comme le10sport.com vous l’a récemment fait savoir, le principal intéressé ne compte pas plier bagage se sentant à son aise au sein du club de la Louve . Et du côté du staff technique de l’AS Rome, on est sur la même longueur d’onde que le joueur.

La Roma ne veut pas vendre Pellegrini