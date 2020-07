Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le flop Ousmane Dembélé va-t-il prendre fin cet été ?

Publié le 24 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Recruté à prix d’or en 2017, Ousmane Dembélé n’a clairement pas réussi à s’imposer au FC Barcelone. Un flop qui pourrait pourquoi pas se terminer à l’occasion de ce mercato estival.

Devant pallier le départ non-prévu de Neymar vers le PSG en 2017, le FC Barcelone n’a pas hésité à mettre le prix pour attirer Ousmane Dembélé, alors au Borussia Dortmund. Problème, cet investissement XXL est aujourd’hui loin d’avoir porté ses fruits. En effet, en Catalogne, le parcours du champion du monde a été marqué par des hauts et beaucoup de bas. A 23 ans, Dembélé n’a jamais réussi à totalement s’imposer sous la tunique blaugrana, notamment miné par de longues et graves blessures. Et alors que le Français se remet actuellement d’u nouveau pépin physique, ce n’est clairement pas sûr qu’on le voir fouler la pelouse du Camp Nou à l’avenir…

La porte est ouverte !