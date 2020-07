Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle avancée dans le dossier Aubameyang !

Publié le 23 juillet 2020 à 15h00 par La rédaction

Dans le viseur d’Eric Abidal pour pallier un éventuel échec dans le dossier Lautaro Martinez, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait toutefois prolonger son engagement avec Arsenal. Les Gunners seraient proches de lui proposer un contrat en or !

« J'aime la façon dont les conversations se déroulent, j'aime ce que j'entends. Je suis sûr que pour les deux parties, plus vite nous arrivons à un accord, mieux c'est pour tout le monde. Je suis convaincu qu'il prolongera son séjour. Il est heureux. Je pense qu'il aime son football. Il est installé dans le pays et sa famille va bien. Je pense qu'il peut sentir - et nous lui avons dit - combien nous l'aimons, combien nous le valorisons. Je pense que le lien qu'il a avec les fans est unique. Je pense qu'Arsenal est l'endroit idéal pour lui » a récemment déclaré Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, sur une éventuelle prolongation de Pierre-Emerick Aubameyang. Les Gunners seraient effectivement en passe de proposer un contrat en or à l’attaquant gabonais qui pourrait totalement éloigner l’intérêt du FC Barcelone.

Un salaire 280 000€ par semaine !