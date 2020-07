Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite de Guardiola ciblée par le Barça ?

Publié le 31 juillet 2020 à 12h00 par La rédaction

Ces dernières semaines, le FC Barcelone s’active sur le marché des transferts pour renforcer son effectif la saison prochaine. A la recherche d’un défenseur central pour succéder à un Gérard Piqué vieillissant, le Barça ciblerait une pépite de Pep Guardiola, qui serait toujours dans l’incertitude concernant son avenir…

Le FC Barcelone pourrait bien entamer un renouveau de son effectif. Après le fiasco de la Liga de cette saison, où le Barça a laissé un boulevard au Real Madrid après une vague de mauvais résultats, Quique Setien a vu son avenir être remis en cause, et les dirigeants attendraient les résultats de l’équipe en Ligue des Champions avant de prendre une décision définitive. Cependant, le coach catalan préparerait bel et bien son mercato, et il ciblerait l’une des pépites de Pep Guardiola à Manchester City…

Eric Garcia, entre prolongation et départ