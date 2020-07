Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme rebondissement pour ce compatriote de Neymar ?

Publié le 31 juillet 2020 à 16h00 par A.D.

Engagé avec Chelsea jusqu'à la fin du mois d'aout, Willian aurait reçu une offre de contrat de trois saisons de la part du FC Barcelone. Toutefois, cette information serait totalement fausse. D'après la presse espagnole, l'attaquant brésilien ne serait pas du tout dans les plans du Barça.

En fin de contrat le 30 juin 2020, Willian aurait étendu son bail de deux mois pour pouvoir poursuivre la campagne de Ligue des Champions avec Chelsea. Mais que deviendra Willian à l'issue de la compétition européenne ? Selon les informations de Sky Sports , divulguées ce vendredi, le Brésilien serait partagé entre les Blues , le FC Barcelone et l'Inter Miami. En effet, le Barça et la franchise de MLS auraient tous deux proposé un contrat à Willian. Le club catalan aurait formulé une offre de trois saisons, tandis que l'écurie de David Beckham aurait lancé une offensive plus lucrative. De son côté, Chelsea ne souhaiterait pas se séparer de Willian et aurait également dégainé. Alors qu'il aurait trois propositions entre les mains, l'ailier de 31 ans serait dans l'incertitude la plus totale quant à son avenir.

Le Barça hors course pour Willian ?