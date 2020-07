Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un prétendant passe la seconde pour Denis Bouanga !

Publié le 31 juillet 2020 à 13h45 par La rédaction

Annoncé avec insistance sur le départ, Denis Bouanga intéresse notamment l'OGC Nice qui serait en train d'accélérer pour recruter l'attaquant de l'ASSE.

Auteur d’une très bonne saison avec l'ASSE, Denis Bouanga suscite la convoitise. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, l’ailier gabonais intéresse Nice, Rennes, Lille, le FC Valence et Everton comme révélé en exclusivité par le 10sport. Cependant, Roland Romeyer avait récemment fermé la porte à un départ de Bouanga : « P lus question de vendre nos meilleurs jeunes. Comme avant le 30 juin, avec tout ce que nous avons mis en place au niveau de la trésorerie, on n’y est pas obligés. Je n’ai reçu aucune offre officielle pour Wesley Fofana. Pareil pour Bouanga. Leur vente n’est pas du tout envisageable ». Des déclarations qui n’auraient pour autant pas effrayé un club de Ligue 1 prêt à passer la seconde dans ce dossier...

Nice accélère pour Bouanga

En effet, selon RMC Sport, les négociations auraient accéléré entre Nice et l’ASSE pour Denis Bouanga. L’équipe de Patrick Vieira serait très intéressée par le joueur malgré l’arrivée récente de l’ancien de l’AS Monaco, Rony Lopes. La qualification en Europe League serait aussi un atout supplémentaire à mettre au crédit des Niçois qui pourrait faire pencher la balance. Reste à voir combien l’OGC Nice serait prêt à proposer pour Bouanga. Affaire à suivre...