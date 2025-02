Mercato - OM : Trois joueurs snobés par De Zerbi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il espère pouvoir compter sur deux autres recrues après l’arrivée d’Amine Gouiri, Roberto De Zerbi semble avoir sorti trois joueurs de ses plans. Au moment d’évoquer son groupe et ses options, l’entraîneur de l’OM n’évoque plus les noms d’Amine Harit et d’Ismaël Koné. Une liste sur laquelle on retrouve également Jonathan Rowe.

Comme indiqué par L'Équipe, après le transfert d’Amine Gouiri (24 ans), officialisé vendredi soir, deux autres joueurs pourraient arriver à l’OM d’ici à la fermeture du marché des transferts. C’est en tout cas la volonté de Roberto De Zerbi, qui aimerait pouvoir compter sur un défenseur polyvalent et un milieu de terrain.

Un départ de Koné toujours espéré

Du mouvement est également attendu dans l’autre sens. D’après les informations de L’Équipe, trois joueurs ne semblent plus entrer dans les plans de Roberto De Zerbi, à commencer par Ismaël Koné (22 ans), déjà écarté du groupe le week-end dernier et en instance de départ.

Harit et Rowe hors des plans de De Zerbi ?

C’est également le cas d’Amine Harit (27 ans), que Roberto De Zerbi ne cite plus au moment d’évoquer son groupe et ses options. Enfin, Jonathan Rowe pourrait lui aussi partir. L’OM a commencé à sonder le marché concernant l’attaquant âgé de 21 ans, qui a épuisé la patience du technicien italien.