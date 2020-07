Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour cette pépite !

Publié le 1 août 2020 à 0h45 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG et du Milan AC, Dominik Szoboszlai réalise une belle saison en Autriche. Cependant, Leonardo a reçu un message clair concernant la pépite du Red Bull Salzbourg, et ce dossier pourrait bien rapidement se compliquer…

Dominik Szobolzai a la cote en Europe. Auteur de 12 buts et 18 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues, le crack du Red Bull Salzbourg a tout d’un grand, à seulement 19 ans. Leonardo serait notamment dans la course pour faire venir ce milieu offensif jusqu’au PSG, et il serait en concurrence avec le Milan AC dans ce dossier. Cependant, le RBS ne serait pas prêt de lâcher sa pépite de sitôt…

« Notre objectif est de le garder »