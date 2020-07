Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer affiche un souhait énorme pour l'avenir de Loïc Perrin !

Publié le 1 août 2020 à 0h15 par La rédaction

Après 23 ans de bons et loyaux services à l’ASSE, Loïc Perrin a officiellement mis un terme à sa carrière de footballeur il y a quelques jours. Mais son aventure avec les Verts est quant à elle bien loin d’être terminée comme l'a confié Roland Romeyer, qui rêve de le voir prendre un jour la présidence du club stéphanois.

Quelques jours après la finale de Coupe de France perdue face au PSG, Loïc Perrin a annoncé via ses réseaux sociaux qu’il avait disputé ses dernières minutes avec le maillot des Verts . « C’est avec une grande émotion que je vous annonce avoir joué mon dernier match avec mon club de toujours vendredi dernier lors de la finale de Coupe de France. » avait-il posté. Toutefois, l’avenir du capitaine emblématique de l’ASSE pourrait toujours s’écrire du côté de Saint-Etienne. L’Equipe a effectivement annoncé dans ses colonnes que Perrin devrait rejoindre la direction du club, une information confirmée par Roland Romeyer, président du directoire de l'ASSE.

« Mon rêve absolu est de le voir un jour président de l’ASSE »