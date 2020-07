Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ancien du club ouvre la porte à un retour !

Publié le 31 juillet 2020 à 22h30 par La rédaction

L’ancien défenseur du FC Barcelone Marlon Santos (24 ans) a confié qu’il rêvait de revenir jouer sous les couleurs du club catalan.

Le FC Barcelone se prépare à lancer une vague de départs. En effet, plusieurs catalans pourraient être poussés vers la sortie cet été pour renflouer les caisses du club. À l’image de Jean-Clair Todibo ou de Philippe Coutinho, qui reviendront de prêt et qui n’entreraient pas dans les plans du Barça pour la saison prochaine. Mais d’un autre côté, le club espagnol tenterait de se renforcer, Lautaro Martinez est notamment évoqué. Mais récemment, c’est un ex-défenseur du FC Barcelone qui a avoué qu’il rêvait de revenir dans le club blaugrana …

« Comme un rêve »