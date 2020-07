Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait un plan pour financer son mercato !

Publié le 31 juillet 2020 à 15h00 par La rédaction

Après la crise sanitaire du Covid-19, de nombreux clubs européens sont à la recherche de fonds pour financer leur mercato, les équipes étant en grande difficulté financières. Et le Barça aurait déjà échafaudé un plan pour financer son mercato estival 2020…

Comme beaucoup de clubs européens après la pandémie de Covid-19, le FC Barcelone est en difficulté financière. Les revenus des droits TV, ainsi que les revenus générés par les supporters (billetterie, achats les jours de matchs…) n’entrant plus dans les caisses, les Blaugrana vont devoir trouver comment financer leur mercato ambitieux. Et les dirigeants barcelonais auraient trouvé un moyen de trouver des fonds…

30M€ générés grâce à des jeunes ?