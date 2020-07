Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Ajroudi aurait un plan pour faire céder McCourt !

Publié le 31 juillet 2020 à 21h45 par B.C.

Alors que Mohamed Ayachi Ajroudi a fait parvenir une nouvelle offre à Frank McCourt pour le rachat de l'OM, l'homme d'affaires de 68 ans souhaiterait se rapprocher des hommes de confiance de l'Américain afin de parvenir à ses fins.

Cela fait maintenant plus d'un mois que Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi ont révélé au grand public qu'ils souhaitaient racheter l'OM, et les deux hommes n'ont pas l'intention de baisser les bras. Mercredi, le cabinet Greenberg, Hornblower, Deschenaux & Partenars, LLP, chargé de négocier le rachat de l’OM pour Ajroudi, a annoncé qu'une dernière offre valable lors des dix prochains jours ouvrables avait été formulée à Frank McCourt. Pourtant, ce dernier avait fait savoir via son avocat français Olivier de Vilmorin qu'il refusait d'ouvrir les négociations pour la vente du club phocéen. Jacques-Henri Eyraud avait également indiqué il y a quelques semaines que l'OM n'était pas à vendre, et à en croire Fabrice Lamperti, journaliste à La Provence , cela inciterait Mohamed Ayachi Ajroudi à ne pas discuter avec la partie française du clan McCourt.

« Ils n’ont pas envie de passer par l’équipe française de Frank McCourt et c’est un détail qui est important »