Mercato - OM : Ajroudi, McCourt... Cette révélation à 500M€ sur le projet de rachat !

Publié le 31 juillet 2020 à 15h30 par Dan Marciano

Mohamed Ayachi Ajroudi et ses partenaires auraient fait parvenir à Frank McCourt une offre de rachat de l’OM. Une proposition qui pourrait atteindre les 500M€. Toutefois, la direction actuelle ne semble pas encline à vendre le club marseillais.

Cet été, il n’y a pas que le mercato estival qui agite les supporters marseillais. La possible vente de l’OM à des investisseurs saoudiens et dont le projet est porté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi est dans toutes les pensées. Cela fait maintenant plus d’un mois que l’ancien président du RCT a annoncé être porteur d’une offre de rachat de l’OM avec des fonds « venus du Moyen-Orient ». Et une nouvelle étape semble avoir été franchie dans ce dossier puisque le cabinet Greenberg, Hornblower, Deschenaux & Partenars, LLP, chargé de négocier le rachat de l’OM pour Ajroudi, a indiqué le 29 juillet dernier que l’homme d’affaires franco-tunisien avait formulé une offre concrète à Frank McCourt: « M. AJROUDI et ses partenaires offrent officiellement aux actionnaires actuels de racheter le Club de l'Olympique de Marseille à leur prix d'acquisition, en reprenant toutes les dettes et dépenses relatives au fonctionnement du Club, dûment justifiées, qu'ils ont encourues depuis son acquisition. Ils s'engagent à payer le montant nécessaire à régler la solution avec l'ICFC-UEFA au sujet des pertes annuelles de ces trois dernières années, comme déjà dit. La présente offre est leur dernière offre ferme, valable pour les prochains dix jours ouvrables » peut-on lire dans un communiqué.

Une offre proche de 500M€ ?

On en sait désormais plus sur cette proposition de rachat. Journaliste pour la Provence , Fabrice Lamperti a confirmé qu’une offre a bien été transmise à Frank McCourt et qu’elle serait d’environ 500M€ : « D’après ce qu’ils ont dit, il y a bien une offre ferme qui est partie. On ne connait pas bien son montant, si ce n’est qu’il se base sur le prix d’achat qu’a versé Frank McCourt en 2016, soit 45 millions d’euros. Il s’engage aussi à reprendre les déficits, estimés à 202 millions d’euros par l’équipe Ajroudi. Plus un engagement à couvrir toutes les dépenses et toutes les éventuelles sanctions liées au fair-play financier. Cette offre là peut être estimée à 500 millions d’euros, ce qui fait beaucoup pour un club acheté 45 millions d’euros il y a tout juste 4 ans » a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Football Club Marseille . Comme indiqué ce jeudi par Mohamed Ayachi Ajroudi, cette proposition devrait être la dernière et le propriétaire de l’OM a dix jours pour répondre favorablement à cette offre. Toutefois, Frank McCourt ne semble pas être vendeur.

McCourt a débuté la seconde phase de son projet