Mercato - OM : Pablo Longoria s'active déjà pour le recrutement !

Publié le 29 juillet 2020 à 19h45 par La rédaction

Le nouveau « Head of Football » de l’OM, Pablo Longoria, prendra officiellement ses fonctions lundi prochain, mais son travail pour le mercato a déjà commencé.

Réputé pour avoir, notamment, ramené le Valence CF sur la scène européenne, Pablo Longoria commencera officiellement lundi prochain son nouveau rôle de directeur sportif de l'OM et vient donc succéder à Andoni Zubizarreta. Depuis l’ouverture du mercato, l’Olympique de Marseille a déjà officialisé deux recrues : l’ancien Havrais Pape Gueye au milieu de terrain et le jeune défenseur central Leonardo Balerdi, prêté avec option d'achat par le Borussia Dortmund. Pablo Longoria sera donc chargé, pour cet été, de trouver un attaquant et un arrière gauche en plus à l'OM. Et sa mission va très rapidement commencer...

Longoria va pouvoir faire une revue d'effectif

Selon 20 Minutes, Pablo Longoria sera, dès vendredi, dans les tribunes du Bayern Campus pour observer le match de l'OM face au Bayern Munich. S’en suivront trois autres rencontres contre Montpellier, Nîmes et le VFB Stuttgart avant le début du championnat le 21 août face à Saint-Etienne au Stade Vélodrome. Le nouveau directeur général délégué chargé du football de l’OM pourra donc faire très rapidement une revue d'effectif dans l'optique du mercato, lui qui a jusqu’au 5 Octobre pour gérer les arrivées et surtout les départs que l'OM sera forcé d’effectuer pour son équilibre financier.