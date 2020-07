Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Jean-Clair Todibo règle ses comptes avec le Barça !

Publié le 15 juillet 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Prêté ces six derniers mois par le FC Barcelone du côté de Schalke 04, Jean-Clair Todibo ne semble pas avoir digéré le manque de considération de la part du club catalan durant la première partie de saison. Et le défenseur français, très courtisé sur le marché cet été, le fait publiquement savoir.

Ces dernières semaines, le nom de Jean-Clair Todibo a beaucoup fait parler dans les rubriques transfert, puisque le défenseur central français de 20 ans ne semble pas vraiment entrer dans les plans du FC Barcelone. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité mardi, Todibo intéresse notamment le PSG et Leonardo a même pris la peine d’échanger avec l’agent de l’ancien Toulousain dans l’optique de la succession de Thiago Silva cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Barcelone, Jean-Clair Todibo pourrait donc changer d’air cet été, mais en attendant, il a tenu à régler quelques comptes avec le club blaugrana .

« Je méritais plus de temps de jeu »

Interrogé dans les colonnes de Onze Mondial , Todibo s’est agacé du traitement reçu par le Barça en première partie de saison : « Pour moi, cette saison, je méritais plus de temps de jeu. Les six premiers mois, quand je suis arrivé, ça ne m’a pas dérangé de ne pas jouer parce qu’à l’entraînement, je voyais que je n’avais pas encore le niveau. Mais cette année, j’aurais mérité de jouer plus. Mais je n’en ai pas fait tout un plat parce que c’était le choix du coach et je comprends. Aujourd’hui, on peut me dire ce qu’on veut par rapport à Piqué. Si moi, je suis coach, je préfère mettre Piqué à Todibo. Il a un vrai palmarès, c’est un grand joueur. Mais je pense que j’aurais pu jouer certains matchs. Pour moi, j’avais le niveau pour jouer avec le Barça. Mais c’est juste qu’avoir le niveau pour jouer avec le Barça et sauter Piqué, c’est deux choses différentes. Surtout que c’est un « Monsieur » au club. Il a fait énormément pour le Barça », indique fermement Todibo, qui a donc décidé de s’exiler en prêt du côté de Schalke 04 l’hiver dernier.

L’expérience Schalke pas très concluante