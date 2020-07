Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boli, Ajroudi... Gérard Depardieu pourrait plomber le rachat de l'OM !

Publié le 15 juillet 2020 à 11h45 par A.M.

Au cœur des toutes les interrogations, et surtout les suspicions, Mohamed Ayachi Ajroudi est homme difficile à cerner dont il faut se méfier d'après Gérard Depardieu qui aurait averti Basile Boli.

Depuis quelques semaines, les supporters de l'Olympique de Marseille ont deux noms sur les lèvres : Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi. Les deux hommes sont porteurs d'un projet de rachat du club phocéen, mais alors que l'ancien président de RCT est déjà bien connu en France et surtout dans le monde du sport, l'homme d'affaires franco-tunisien l'est en revanche beaucoup moins. Et les informations sorties à son sujet ne sont pas reluisantes. Et alors qu'il se dit proches de nombreuses personnalités, dont son « ami » Gérard Depardieu, comme il l'écrit sur Instagram , Mohamed Ayachi Ajroudi susciterait la méfiance.

Depardieu avertit Boli pour Ajroudi