Mercato - Real Madrid : Vers un retournement de situation pour le «Messi japonais» ?

Publié le 31 juillet 2020 à 21h30 par La rédaction

Alors qu’il semblait proche du FC Séville, Tafekusa Kubo intéresserait finalement quatre autres clubs espagnols.

Il fait partie des grands espoirs du football mondial. À seulement 19 ans, Tafekusa Kubo appartient au Real Madrid. Mais pour progresser, le Japonais avait été prêté du côté de Majorque la saison passée. Le milieu offensif devrait retourner à la Casa Blanca cet été. Toutefois, il pourrait vite refaire ses bagages et se diriger vers une autre destination. En effet, plusieurs clubs sont positionnés pour accueillir la pépite japonaise en prêt. Et ces derniers jours, Tafekusa Kubo semblait proche de rejoindre le FC Séville pour deux saisons. Mais le club sévillan ne ferait pas partie des prétendants au «Messi Japonais»…

Quatre clubs espagnols positionnés, mais pas Séville ?