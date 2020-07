Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un bras de fer entre le Barça et Umtiti ?

Publié le 31 juillet 2020 à 20h30 par Thomas Bourseau

Désireux d’honorer son contrat jusqu’à son terme en regagnant une place de titulaire au FC Barcelone, Samuel Umtiti ne serait pas sur la même longueur d’onde que ses dirigeants, bien décidés à se séparer de lui.

Après la deuxième partie de l’Euro 2016 au cours duquel il a pris une place importante dans le onze de départ de l’Équipe de France, Samuel Umtiti a été transféré au FC Barcelone et s’est immédiatement avéré être une réussite. Néanmoins, pour disputer la Coupe du monde avec les Bleus en Russie en 2018, le défenseur central a dû prendre des risques avec son genou qui n’a pas fait long feu après la sacre des hommes de Didier Deschamps. De quoi ralentir son retour alors que Clément Lenglet a profité de son absence pour faire son trou au Barça . Lassé de ne pas pouvoir compter sur les services de son champion du monde, le FC Barcelone compterait se séparer de Samuel Umtiti cet été afin de renflouer ses caisses et de ne pourquoi pas injecter du sang neuf au sein de la charnière centrale blaugrana. L’OM, l’OL ou encore le Stade Rennais penseraient à Umtiti selon Mundo Deportivo . Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 14 mai dernier, le Français n’a aucunement l’intention de quitter le FC Barcelone. Et notre information se confirme.

Umtiti, déterminé à regagner sa place au FC Barcelone, veut honorer son contrat

Avant le Mondial de 2018, moment où sa clause libératoire était fixée à 60M€ alors que Manchester United semblait ouvert à une offensive pour lui, le FC Barcelone a prolongé son défenseur central jusqu’en juin 2023. Une décision que le club blaugrana pourrait bien avoir regretté quelques semaines après. Lié au Barça pour trois saisons, malgré ses blessures et pépins physiques, Samuel Umtiti compte bien rester au FC Barcelone et refuserait catégoriquement de quitter le club selon SPORT . Bien conscient qu’il ne serait plus vraiment désiré, Umtiti ferait la sourde oreille aux rumeurs de transfert et prévoirait d’honorer son contrat jusqu’à son terme. L’objectif du Français est simple : retrouver sa forme d’antan, reprendre sa place de titulaire et continuer de gagner des titres avec le FC Barcelone. En parallèle de sa vie professionnelle, Umtiti aurait entamé des projets personnels à Barcelone, faisant de son possible départ un réel problème de son point de vue. De quoi faire changer d’avis le comité de direction du FC Barcelone ? Pas vraiment.

Le Barça n’en démordrait pas pour Umtiti