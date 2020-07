Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros coup de poker du Barça se prépare pour Coutinho !

31 juillet 2020

Devenu indésirable dans les bureaux du FC Barcelone, Philippe Coutinho devrait quitter le club blaugrana à son retour de prêt du Bayern Munich cet été. Et le Barça serait prêt à faire une jolie fleur à Arsenal pour l’international brésilien.

Il y a deux ans et demi, moment où il a été transféré au FC Barcelone pour 160M€ bonus compris, Philippe Coutinho était l’un des joueurs les plus en vogues sur le marché. Sortant de saisons pleines avec Liverpool, l’international brésilien avait tapé dans l’oeil de plusieurs écuries européennes. Néanmoins, c’est bien le Barça qui avait raflé la mise, ou s’était plutôt adjugé les services de celui qui allait devenir un véritable fardeau. Pressenti pour prendre la succession d’Andrès Iniesta au milieu de terrain ou encore de Neymar sur l’aile gauche, son compatriote étant parti pour le PSG six mois plus tôt, Coutinho a déçu le staff technique ainsi que la direction du FC Barcelone. En atteste son prêt avec option d’achat non obligatoire de 120M€ au Bayern Munich l’été dernier pour l’intégralité de la saison. Et maintenant ? Les dirigeants bavarois, qui viennent de recruter Leroy Sané, n’auraient nullement l’intention de négocier avec le Barça dans l’optique de trouver un terrain d’entente sur une possible indemnité de transfert. De quoi acter son retour au FC Barcelone, où il est certes contractuellement lié jusqu’en juin 2023, mais où il ne devrait certainement pas s’éterniser. Le10sport.com vous avait fait part du fait qu’Arsenal rêvait de Coutinho à la fin du mois de mai, au même titre que Chelsea. En outre, et toujours selon nos informations, on vous révélait que les Gunners travaillaient sur ce dossier depuis la fin de l’année 2019 avec Kia Joorabchian, agent du Brésilien et de David Luiz avec qui Arsenal s’est récemment entendu pour la prolongation de contrat du défenseur des Gunners .

Le clan Coutinho très serein pour la suite

Pour talkSPORT , Kia Joorabchian ne se montrait pas alerté mardi concernant l’avenir de son client. L’agent de Philippe Coutinho évoquait un réel intérêt du joueur pour la Premier League et des formations anglaises. Un intérêt réciproque donc, alors que l’option de poursuivre au FC Barcelone ne serait d’ailleurs pas à écarter. « Comme la Ligue des champions va se tenir jusqu'au 23 août, je pense qu'il sera difficile pour des joueurs comme Coutinho de s'engager pour un transfert jusqu'à cette date. Il a la Ligue des champions en ce moment et ils doivent se qualifier pour le prochain tour (contre Chelsea), et ensuite il pourrait jouer contre Barcelone, croyez-le ou non. Après la Ligue des champions, ce n'est pas un secret qu'il veut revenir en Premier League s'il le peut. Il aime jouer en Premier League et il est adoré en Premier League. C'est l’une de ses priorités... mais il n'est pas non plus contre le fait de rester à Barcelone, donc il est très ouvert. Il y a beaucoup d'intérêt réel pour Philippe parce que c'est un grand joueur qui a eu un grand succès. Il y a toujours de l'intérêt ». Voici le message fort que faisait passer Kia Joorabchian en ce début de semaine. En l’état actuel des choses, Coutinho semble être destiné à rejoindre Arsenal. Néanmoins, le club londonien est en proie à de grosses difficultés financières. De quoi chambouler les plans du FC Barcelone ? Pas vraiment.

