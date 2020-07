Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién toujours sur la sellette ? La réponse !

Publié le 31 juillet 2020 à 21h00 par Th.B.

Quique Setién est certes pour le moment conservé par le FC Barcelone, mais sa situation pourrait rapidement évoluer, le vestiaire n’étant plus vraiment derrière lui. Néanmoins, le coach du Barça ne devrait pas craindre pour son avenir.

En attestent les témoignages de Lionel Messi et de Luis Suarez à la toute fin du championnat d’Espagne, Quique Setién ne fait clairement plus l’unanimité au FC Barcelone. Mais va-t-il pour autant s’en aller cet été ? Après une réunion avec Josep Maria Bartomeu, l’entraîneur espagnol aurait eu la confirmation de son président qu’il ne serait pas remercié prochainement, le Barça étant toujours en lice pour la Ligue des champions. De plus, le club culé va entamer une saison charnière de son organisation.

Setién conservé jusqu’aux élections présidentielles du Barça ?