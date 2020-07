Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel rend un bel hommage à Loïc Perrin !

Publié le 31 juillet 2020 à 19h15 par La rédaction

Loïc Perrin ne portera plus le maillot de l'ASSE. Claude Puel a félicité le capitaine emblématique des Verts pour sa carrière.

« C’est avec une grande émotion que je vous annonce avoir joué mon dernier match avec mon club de toujours vendredi dernier lors de la finale de Coupe de France. Même si j’espérais une autre fin, je suis heureux et fier de mon parcours pendant ces 17 saisons de footballeur professionnel avec des hauts et des bas, mais toujours en donnant le maximum de moi-même », a annoncé ce jeudi Loïc Perrin sur les réseaux sociaux, quelques jours après la finale de Coupe de France perdue face au PSG. Formé à l’ASSE, Perrin quitte donc les Verts après 23 années de bons et loyaux services. Claude Puel, qui a également défendu les couleurs d'un seul club, à l'AS Monaco, a rendu un bel hommage au capitaine emblématique.

« Bravo à Loïc pour sa carrière au sein de l'ASSE »