Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt fixé dans le dossier Tonali ?

Publié le 31 juillet 2020 à 18h45 par La rédaction

Annoncé depuis plusieurs semaines comme étant toujours plus proche de l’Inter Milan, Sandro Tonali pourrait bien s’engager très rapidement avec les Nerazzuri. Au grand dam de Leonardo, qui le ciblait pour venir renforcer le milieu de terrain du PSG…

Le dossier Sandro Tonali devrait bientôt connaître son épilogue. Avec la relégation de Brescia en Serie B à la fin de la saison, la pépite italienne quittera certainement son équipe à l’issue de la saison. Courtisé par la Juventus, l’Inter Milan, le Milan AC ou encore le PSG, le milieu de terrain est, comme révélé par le10sport.com, promis aux Nerazzuri depuis maintenant plusieurs mois. Et si sa signature semblait imminente, elle pourrait très rapidement être bouclée, ce qui ne devrait pas plaire à Leonardo…

Une signature prévue lundi