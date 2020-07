Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un buteur justifie son choix de snober Puel !

Publié le 31 juillet 2020 à 23h15 par D.M.

Courtisé par de nombreux clubs de Ligue 1 à l’instar de Brest, Lens, l’OM ou encore l’ASSE, Adrian Grbic a finalement opté pour Lorient. L’ancien joueur de Clermont est revenu sur son choix.

Auteur de 17 buts cette saison, Adrian Grbic a marqué les esprits en Ligue 2. Pour sa première année sous le maillot de Clermont, le joueur autrichien a réalisé de belles prestations qui ont attiré de nombreux clubs. Plusieurs équipes de Ligue 1 auraient coché son nom à l’instar de l’OM, de l’ASSE, Lens ou encore de Brest. Finalement, Adrian Grbic a pris la direction de Lorient, récemment promu en Ligue 1, où il a signé un contrat avec les Merlus jusqu’en 2025.

« Tout le monde me voulait énormément. On me l'a montré »