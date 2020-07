Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo sur le point de s'échapper ?

Publié le 31 juillet 2020 à 16h15 par La rédaction

Annoncé sur les tablettes de Leonardo au PSG, Gabriel, le défenseur central du LOSC, devrait prochainement annoncer sa future destination... à l'étranger.

À seulement 22 ans, Gabriel semble déjà avoir conquis l’Europe. De nombreuses écuries seraient positionnées sur le joueur du LOSC et auraient fait part de leur intérêt. À l’heure actuelle Everton, Chelsea, Arsenal, Naples et Manchester United seraient sur le coup et compliquent donc le dossier pour le PSG. Leonardo, le directeur sportif du club parisien, cible également Gabriel afin de compenser le départ de Thiago Silva en fin de contrat comme annoncé en exclusivité sur le 10sport en février dernier. Toutefois, le dossier devrait prendre une mauvaise tournure pour le PSG…

Trois clubs en pole position pour Gabriel