Mercato - PSG : Un nouvel indice de Bennacer sur son avenir ?

Publié le 31 juillet 2020 à 14h45 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Ismaël Bennacer est sur la short-list de Leonardo pour venir renforcer le milieu de terrain du PSG cet été. Cependant, ce dossier pourrait bien se compliquer, alors que le milieu algérien a laissé un nouvel indice concernant son avenir…

Leonardo a des idées plein la tête concernant son mercato. Comme révélé par le10sport.com , Ismaël Bennacer figure sur la short-list du directeur sportif du PSG, qui cherche à renforcer son milieu de terrain cet été. Bien que la priorité du Brésilien soit Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), le milieu de l’AC Milan est une commande directe de Doha, et Leonardo doit se plier aux demandes des dirigeants pour le mercato. Cependant, ce dossier pourrait rapidement se compliquer…

« Je veux marquer beaucoup plus avec ce maillot »