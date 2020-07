Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau rebondissement pour cet indésirable de Zidane !

Publié le 28 juillet 2020 à 16h00 par La rédaction

Arrivé l’été dernier au Real Madrid, Luka Jovic pourrait d’ores et déjà quitter le club merengue dans les prochaines semaines. Une nouvelle offre pourrait effectivement vite arriver sur la table de Florentino Pérez.

Avec seulement 2 réalisations en 26 apparitions toutes compétitions confondues, Luka Jovic n'a pas convaincu pour sa première saison au Real Madrid. Annoncé avec insistance sur le départ par de nombreux médias, l’attaquant serbe aurait récemment vu Leipzig s’intéresser à lui. Le club allemand verrait en Jovic le remplaçant idéal à Timo Werner, désormais pensionnaire de Chelsea. Son avenir est donc de plus en plus dans le flou et pourrait éventuellement s’écrire en Espagne, mais loin de Madrid...

Le FC Séville sur le coup !