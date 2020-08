Foot Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros ouf de soulagement pour Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 1 août 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Neymar souhaitait quitter le PSG il y a encore quelques mois, l’attaquant brésilien et son entourage se veulent désormais rassurants sur ses intentions. De quoi soulager le président Nasser Al-Khelaïfi…

« L’équipe est confiante et unie. Comme je l’ai dit, nous entrons sur le terrain pour gagner. Pour ce qui est des statistiques, bien sûr que je suis heureux. Mais c’est évident que la confiance de l’équipe se ressent dans mes performances individuelles donc je suis encore plus satisfait », indiquait récemment Neymar sur son site officiel, affichant donc un discours très rassurant sur son avenir au PSG, lui qui souhaitait claquer la porte du Parc des Princes pour retourner au FC Barcelone il y a à peine un an. Finalement, Nasser Al-Khelaïfi avait tous mis en œuvre pour conserver sa star, et la tendance s’est clairement inversée dans l’esprit de Neymar.

« Je le sens content »