Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le nouveau crack du Barça s'enflamme pour son arrivée !

Publié le 1 août 2020 à 0h00 par La rédaction

Alors qu’il rejoindra bientôt le FC Barcelone, Francisco Trincao est revenu sur son transfert et affirme qu’il souhaite jouer le plus de matches possible la saison prochaine.

Il rejoindra le FC Barcelone cet été. En effet, le club catalan a acheté le jeune Francisco Trincao (20 ans) cet hiver au Sporting Braga pour un montant estimé à 35M€. Après sa saison convaincante au Portugal (9 buts et 13 passes décisives en 40 apparitions), l’attaquant portugais est promis à un bel avenir. Cependant, il se pourrait que Francisco Trincao soit prêté la saison prochaine dès son arrivée en Catalogne. Mais le futur-barcelonais affiche de claires ambitions pour l’exercice prochain…

« Quand Barcelone m'a recruté, je ne savais pas quoi dire »