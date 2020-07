Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar affiche un discours rassurant sur son avenir !

Publié le 31 juillet 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Après avoir envisagé un départ du PSG l’été dernier, Neymar semble plus que jamais épanoui dans la capitale comme en témoigne l’un de ses anciens coéquipiers dont il est resté proche.

« L’équipe est confiante et unie. Comme je l’ai dit, nous entrons sur le terrain pour gagner. Pour ce qui est des statistiques, bien sûr que je suis heureux. Mais c’est évident que la confiance de l’équipe se ressent dans mes performances individuelles donc je suis encore plus satisfait », indiquait Neymar jeudi sur son site officiel, laissant donc percevoir un véritable épanouissement personnel au sein du PSG. Une tendance qui vient confirmer les révélations exclusives du 10 Sport datant du 16 juillet dernier, et qui indiquaient que Neymar n’avait effectivement jamais été aussi heureux depuis son arrivée au PSG à l’été 2017. Et son entourage en remet une couche à ce sujet.

« Je le sens content »