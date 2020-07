Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Cavani aurait un atout dans sa manche !

Publié le 31 juillet 2020 à 22h15 par Th.B.

Edinson Cavani ne semble plus disposer d’une grosse cote sur le marché des transferts totalement chamboulé par le Covid-19. Néanmoins, Marcelo Bielsa pourrait lui offrir une porte de sortie en Premier League avec Leeds United.

Edinson Cavani a pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG pour terminer la saison, comme l’ont fait Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting par exemple. Néanmoins, cette décision n’était pas due au fait qu’il avait déjà trouvé un autre club dans lequel se relancer après 7 saisons passées au PSG. En effet, en l’état actuel des choses, El Matador ne disposerait pas d’une option concrète pour son prochain club. Cependant, Marcelo Bielsa pourrait être la porte de sortie de Cavani, à condition qu’il décide de passer à l’action.

Leeds et le clan Cavani en bons termes ?