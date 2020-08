Foot - PSG

PSG - Malaise : Atalanta, Ligue des champions... Ça se confirme pour Kylian Mbappé

Publié le 2 août 2020 à 17h45 par B.C.

Touché à la cheville droite il y a une dizaine de jours, Kylian Mbappé travaille d'arrache-pied afin d'être disponible pour le quart de Ligue des champions contre l'Atalanta. Et au fil des jours, l'espoir grandi au sein du PSG...

Après le tacle dangereux de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé, les supporters et le staff du PSG ont craint le pire pour l'international français. Finalement, l'attaquant de 21 ans souffre d'une grosse entorse de la cheville, de quoi rendre sa participation au quart de finale de Ligue des champions contre l'Atalanta programmé le 12 août prochain incertaine. Kylian Mbappé s'est donc lancé dans une course contre-la-montre pour être disponible, et au sein du PSG, on se met à croire à son retour. Un proche du joueur indique même à L'Équipe qu'il y a « 90% de chances qu'il y soit ».

Mbappé disponible pour l'Atalanta ?