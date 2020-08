Foot - PSG

PSG - Malaise : L’énorme annonce de Wenger sur Kylian Mbappé !

Publié le 2 août 2020 à 16h45 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé a été touché à la cheville il y a 10 jours désormais, Arsène Wenger est certain que le joueur du PSG sera de la partie face à l’Atalanta en Ligue des Champions.

Ces derniers jours, le PSG s’inquiétait pour Kylian Mbappé. En effet, alors que le club de la capitale a un rendez-vous important qui se profile face à l’Atalanta en Ligue des Champions, on ne sait pas si le Français pourra tenir sa place. Souffrant d’une grosse entorse à la cheville depuis la finale de Coupe de France, l’attaquant de 21 ans s’est lancé dans une course contre-la-montre pour espérer être aligné lors de ce rendez-vous européen. Mbappé multiplie donc les soins au fil des jours pour revenir au top physiquement et les derniers échos semblent assez bons. « Il y a 90 % de chances qu'il y soit », assurait un proche pour L’Equipe .

« Je suis pratiquement sûr qu’il jouera contre l’Atalanta »