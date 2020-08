Foot - PSG

PSG - Malaise : Un proche de Mbappé fait une énorme annonce sur son retour !

Publié le 2 août 2020 à 8h45 par B.C.

Alors que son forfait est redouté par l'ensemble des supporters du PSG, Kylian Mbappé aurait finalement de grandes chances d'affronter l'Atalanta le 12 août prochain si l'on en croit l'un de ses proches.

Touché à la cheville droite après un tacle dangereux de Loïc Perrin, Kylian Mbappé ne sait pas s'il sera opérationnel pour le quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta. Le PSG a en effet annoncé cette semaine que l'international français sera absent « environ trois semaines » à cause d'une entorse, de quoi s'interroger sur sa présence le 12 août. À en croire L'Équipe , il y aurait pourtant de l'espoir pour l'international français, qui a réalisé des examens rassurants et qui peut désormais marcher sans aucune aide matérielle. Au sein du PSG, on se met donc à espérer que Kylian Mbappé soit de retour à temps pour affronter l'Atalanta, et dans son entourage, on se montre très confiant.

« Il y a 90 % de chances qu'il y soit »