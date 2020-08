Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce nouvel appel du pied lancé à Neymar !

Publié le 9 août 2020 à 16h15 par La rédaction mis à jour le 9 août 2020 à 16h33

Parti il y a trois ans du FC Barcelone, Neymar est toujours dans la tête des supporters barcelonais qui rêveraient d’un retour. C’est d’ailleurs la volonté d’une ancienne star du club catalan.

Ce n'est pas une nouvelle, le FC Barcelone rêve toujours d’un retour de Neymar au Camp Nou. Une ambition qui a été freinée par la crise du Covid-19 comme l’ont montré les récentes déclarations de Josep Maria Bartomeu : « Difficile que ce genre d’opération ait lieu cet été. Que faudrait-il pour voir Neymar revenir au Barça ? Déjà que le PSG décide de le vendre, ce qui n’est pas le cas actuellement » . Cet été encore, le Brésilien devrait donc rester au sein du groupe de Thomas Tuchel et repartir pour une quatrième saison avec le PSG. Toutefois, la possibilité d’un retour du Brésilien n’est pas totalement nulle comme l’a expliqué Rivaldo, ancienne star du FC Barcelone…

«J'aimerais qu'il revienne au Barça»