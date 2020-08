Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Quique Setièn est poussé par la sortie !

Publié le 9 août 2020 à 15h00 par La rédaction

Critiqué depuis sa prise de fonction au FC Barcelone, Quique Setién n’arrive pas à convaincre. La question de son successeur serait déjà évoquée et une ancienne star du FC Barcelone a donné son avis sur le profil du remplaçant idéal.

Qualifié pour le Final 8 en Ligue des Champions après sa victoire face à Naples (3-1), Quique Setién reste toujours sur la sellette. Après le fiasco en Liga, il ne reste plus que la Coupe aux grandes oreilles pour que le coach espagnol améliore son triste bilan avec le FC Barcelone. Une obligation d’autant plus que Quique Setien n’a plus le soutien de son groupe comme l’ont montré les déclarations de Luís Suárez et de Lionel Messi. Un départ serait donc envisageable à la fin de la saison et le FC Barcelone multiplierait les pistes pour trouver son successeur. Xavi, Ronald Koeman ou encore Laurent Blanc, voilà les noms qui ont été associés ces dernières semaines avec le club catalan. Toutefois, ces profils n’emballeraient pas cet ancien du FC Barcelone…

«Ils ont besoin d'un entraîneur de renommée mondiale»