Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un entraîneur se place pour succéder à Zidane !

Publié le 9 août 2020 à 13h00 par D.M.

Entraîneur du RB Leipzig, Julian Nagelsmann est revenu sur sa décision de ne pas répondre aux sirènes du Real Madrid en 2018. Par ailleurs, le technicien a révélé qu'il pourrait un jour s'engager avec le club espagnol.

En mai 2018, Zinédine Zidane prenait la décision de quitter son poste d’entraîneur du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes s’étaient mis alors à la recherche d’un remplaçant et avaient notamment contacté Julian Nagelsmann qui brillait alors à Hoffenheim. Finalement, le technicien avait pris la décision de rester en Allemagne et le Real Madrid avait décidé de jeter son dévolu sur Julen Lopetegui qui ne restera à son poste que quatre mois. Désormais au RB Leipzig, Julian Nagelsmann est revenu sur son transfert avorté à la Casa Blanca et n’exclut pas de signer un jour à Madrid.

«Nous pourrions reparler à l'avenir si le Real Madrid a besoin d'un entraîneur»