Mercato - Real Madrid : Un entraîneur étranger a refusé la succession de Zidane !

Publié le 6 mars 2020 à 15h30 par La rédaction

Julian Nagelsmann, actuel coach de Leipzig, a révélé ce vendredi qu’il avait refusé les approches du Real Madrid en 2018 lorsqu'il fallait remplacer Zinedine Zidane.

Le jeudi 31 mai 2018, Zinédine Zidane avait décidé de quitter ses fonctions d’entraîneur du Real Madrid. Une décision surprenante puisqu’elle est arrivée quelques jours après avoir conquis trois Ligue des Champions consécutives en moins de 3 ans. Les dirigeants du Real Madrid ont ensuite fait confiance à Julen Lopetegui pour remplacer le tacticien français. Le DailyMail annonce ce vendredi que l’ancien entraîneur de la sélection espagnole n’était pas le plan A.

« J'ai dit non au Real »