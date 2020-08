Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur la situation de Neymar !

Publié le 9 août 2020 à 11h45 par A.M.

Longtemps annoncé sur le départ, Neymar est aujourd'hui très heureux au PSG où il semble plus épanoui que jamais comme l'explique Isabela Pagliari.

Les velléités de départ de Neymar ont longtemps rythmé le mercato du Paris Saint-Germain. Mais cela semble désormais être de l'histoire ancienne. En effet, un an après avoir fait le forcing pour quitter le PSG et rejoindre le FC Barcelone, le Brésilien fait plus parler de lui aujourd'hui pour son enthousiasme sur et en dehors du terrain, que pour son avenir. A tel point, que l'hypothèse d'une prolongation est régulièrement évoquée ces dernières semaines. Et pour cause, Neymar est enfin épanoui à Paris et au PSG et se concentre sur la Ligue des Champions.

«Neymar est aussi heureux à Paris qu’à l’époque où il était à Barcelone»