Mercato - OM : Villas-Boas à fond sur un buteur mexicain ?

Publié le 9 août 2020 à 10h30 par D.M.

L'OM serait en quête d'un renfort au poste d'attaquant et aurait ciblé José Juan Macias. Le joueur mexicain ferait partie de la short-list établie par André Villas-Boas.

L’OM s’est renforcé en défense et au milieu de terrain grâce aux arrivées de Leonardo Balerdi et Pape Gueye. Désormais, André Villas-Boas pourrait se concentrer sur le recrutement d’un attaquant comme il l’avait laissé entendre dans les colonnes de la Provence le 22 juillet dernier : « On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central (l’entretien a été fait avant l’arrivée de Balerdi, NDLR), un attaquant et l’arrivée d’un latéral gauche dépend de l’évolution de Rocchia . » As a indiqué ce jeudi que l’OM aurait dans son viseur José Juan Macias et aurait d’ores et déjà formulé une offre de 10M€ pour tenter de s’attacher les services du joueur du Deportivo Guadalajara.

Macias sur les tablettes de l'OM