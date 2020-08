Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offensive à 10M€ pour un attaquant mexicain ?

Publié le 6 août 2020 à 19h45 par La rédaction

À la recherche d’un attaquant supplémentaire, l’OM serait très intéressé par José Juan Macías, pépite mexicaine âgée de 20 ans et évoluant au Chivas Guadalajara. Un intérêt qui se serait même retranscrit par la formulation d’une première offre.

Le mercato de l’OM bat son plein. Après les arrivées de Pape Gueye et de Leonardo Balerdi prêté par le Borussia Dortmund, André Villas-Boas attend d’autres renforts comme il l’avait déclaré. Tandis que le club phocéen discute pour le prêt de Mickaël Cuisance, le coach portugais souhaiterait un latéral gauche et un attaquant de pointe. En effet, l’OM s’activerait pour dénicher un nouveau buteur à André Villas-Boas malgré des finances limitées et multiplierait les pistes à ce poste. Ces derniers jours, le club phocéen serait même passé à l’action pour une pépite qui évolue au Mexique...

L’OM dégaine 10 M€ pour José Juan Macías !