Mercato - PSG : Meunier et le PSG, les dessous d’un divorce houleux

Publié le 6 août 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 6 août 2020 à 19h37

Ce jeudi, Thomas Meunier a révélé avoir déjà signé son contrat avec le Borussia Dortmund avant la double confrontation entre le PSG et le club de la Ruhr en Ligue des champions cet hiver. Et alors qu’il avait assuré au printemps de vouloir rester au PSG pour une saison supplémentaire, il n’en était en fait rien et la rupture entre le club parisien et l’international belge serait plutôt profonde.

Mais à quoi a joué Thomas Meunier pendant toutes ces semaines ? À la lecture de son entretien pour Sport1 , on peut réellement se poser la question. Retour en arrière. Tout au long de la saison, que ce soit pour en interviews audiovisuelles ou via les journaux, Thomas Meunier n’a cessé d’évoquer sa volonté de prolonger son contrat qui courrait jusqu’au 30 juin dernier au PSG. D’ailleurs, le 1er avril dernier pour la RTBF , l’international belge poussait un coup de gueule sur ses supposés liens avec Tottenham ou encore le Borussia Dortmund. « Je ne comprends pas tout ce qui circule autour de moi à propos de Dortmund. J’ai également lu des articles me liant à Tottenham, l’Inter et d’autres équipes… » . Au cours de la même interview, l’ancien latéral droit du PSG assurait vouloir aller outre son contrat à Paris. « Mon objectif principal c'est toujours de rester à Paris, mais pour l'instant c'est assez calme » . Ainsi, Meunier faisait clairement savoir qu’il avait la ferme volonté de prolonger et faisait d’ailleurs un appel du pied à sa direction en s’agaçant au sujet des rumeurs l’envoyant ailleurs. De quoi faire bouger le PSG ? Pas vraiment, et puis quand bien même les dirigeants parisiens auraient été interpellés et surtout convaincus par le discours tenu par Meunier début avril, il était déjà trop tard.

Le double jeu de Thomas Meunier…

Depuis le 25 juin, date à laquelle le Borussia Dortmund a officialisé son arrivée, Thomas Meunier est un joueur du BvB . Cependant, à en croire les propos du principal intéressé à Sport1 , son avenir était déjà réglé depuis plusieurs mois. Alors que le PSG avait tiré au sort le Borussia pour les 1/8èmes de finale de Ligue des champions, le Belge était déjà parvenu à trouver un terrain d’entente avec le club de la Ruhr en amont et savait déjà qu’il serait un joueur du Borussia la saison prochaine. « J’avais déjà signé avant le match (le 1/8e de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le BVB le 18 février dernier, ndlr). J'avais la chair de poule pendant tout le match. C'était la première fois pour moi que je jouais dans un tel stade et dans une telle ambiance. Ici à Dortmund il y a beaucoup plus de spectateurs, tout le monde était debout. Je me disais : « Wow, je serai ici l'année prochaine » ». Voici le témoignage que Thomas Meunier a livré au média allemand ce jeudi. De quoi permettre sans doute de comprendre son carton jaune lors du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face au Borussia, synonyme d’une suspension pour le match retour. Le Parisien s’est penché sur la question ces dernières heures. Alors que les joueurs sont régulièrement mis au courant de leur situations et d’une possible suspension en cas d’avertissement avant ce genre d’échéances, Thomas Meunier avait prétexté après coup ne plus savoir qu’il pouvait être suspendu après son carton jaune. Le PSG se demanderait même si le joueur avait fait exprès de manquer ce grand rendez-vous tant la relation entre le club et le clan Meunier s’était considérablement détériorée ces derniers mois.

… Une relation morte depuis sa prolongation avortée