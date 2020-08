Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet indésirable de Zidane ne ferme pas la porte à Leonardo !

Publié le 6 août 2020 à 18h15 par La rédaction

Sergio Reguilon, joueur du Real Madrid suivi de près par le Paris Saint-Germain, s'est exprimé au sujet de son avenir.

Auteur d’une bonne saison avec le FC Séville, Sergio Reguilon est en plein doute pour son avenir. La perspective de continuer avec le Real Madrid se serait compliquée, à cause de la grosse concurrence à son poste et un départ serait donc envisagé. Alertés par sa situation, de nombreux clubs ont fait part de leurs intérêts à l’image du PSG car Leonardo apprécierait le profil de l’international U21 espagnol, afin de renforcer le côté gauche parisien. Interrogé sur son avenir, Sergio Reguilon n’exclut aucune possibilité…

« Nous devons nous asseoir et en parler avec le Real Madrid »