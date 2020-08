Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités d'Anelka sur une arrivée de Mbappé au Real Madrid !

Publié le 6 août 2020 à 10h45 par T.M.

Passé par le PSG et le Real Madrid, Nicolas Anelka pourrait voir Kylian Mbappé connaitre le même destin prochain. L’ancien joueur formé au club de la capitale s’est d’ailleurs livré sur ce dossier.

Kylian Mbappé l’a dernièrement assuré, il sera bien au PSG la saison prochaine. De quoi mettre un terme au feuilleton sur son avenir pour ce mercato estival lui qui ne cesse d’être envoyé au Real Madrid. Néanmoins, cela ne devrait être que partie remise. Alors que Leonardo va tout faire pour tenter de prolonger le Français, actuellement sous contrat jusqu’en 2022, Florentino Pérez devrait lancer l’assaut à l’été 2021 pour tenter de chiper Mbappé au PSG. Mbappé pourrait alors marcher dans les pas de certains de ses ainés français comme Karim Benzema ou encore Nicolas Anelka. Ce dernier, passé par le club de la capitale et la Casa Blanca, s’est confié à ce sujet dans un entretien accordé à Marca .

« Il a tout pour être un joueur du Real Madrid »