Mercato - PSG : Cavani, Kouassi... Tuchel s'agace sur les départs !

Publié le 6 août 2020 à 9h15 par A.C.

Thomas Tuchel est apparu très agacé après le match amical face à Sochaux (1-0) et à quelques jours de celui face à l’Atalanta, en Ligue des Champions, en revenant notamment sur les différents départs actes en début de mercato.

L’horloge tourne. Dans six jours désormais, le Paris Saint-Germain aura rendez-vous avec l’Europe, avec un quart de finale de Ligue des Champions, face à l’Atalanta. Mais le PSG aborde ce rendez-vous avec une longue liste de blessés. Il y a Kylian Mbappé, dont la présence n’est pas encore certaine, mais également Layvin Kurzawa et Marco Verratti, qui eux devraient être bien forfait pour cette rencontre. Forcément, cela ne rassure pas totalement Thomas Tuchel...

« Il nous manque Cavani, Meunier et Kouassi qui avaient joué la Ligue des champions pour nous »