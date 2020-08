Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une décision radicale prise par Thauvin pour son avenir ?

Publié le 6 août 2020 à 8h15 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat avec l’OM, Florian Thauvin ne voudrait visiblement pas s’éterniser du côté de la Canebière, pensant actuellement à changer d’air.

Alors qu’André Villas-Boas attend encore des renforts à l’OM après les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, cela devrait désormais s’accélérer dans le sens des départs. Maxime Lopez serait toujours plus proche du FC Séville, Morgan Sanson se rapprocherait de la Premier League, mais d’autres joueurs encore devraient faire leurs valises. L’un des feuilletons de l’été pourrait notamment concerner Florian Thauvin. Bien que le champion du monde ait assuré qu’il avait envie de rester la saison prochaine, notamment afin de disputer la Ligue des Champions avec l’OM au Vélodrome, les questions se posent forcément. Thauvin n’a plus qu’un an de contrat, cet été pourrait donc être le moment pour récupérer de l’argent et ainsi éviter de le voir partir libre l’été prochain.

Thauvin décidé à partir ?