Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le contrat de la dernière chance pour Cavani ?

Publié le 6 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Sans club depuis le 30 juin et la fin de son contrat avec le PSG, Edinson Cavani pourrait rejoindre le Benfica Lisbonne qui lui offrirait un joli salaire pour ce qui pourrait bien être son ultime opportunité en Europe.

De quoi sera fait l’avenir d’Edinson Cavani ? Après sept saisons passées au PSG, le meilleur buteur de l’histoire du club parisien n’est lié à aucune équipe pour le moment. Plusieurs semaines après la fin de son contrat avec Paris, le 30 juin, El Matador n’est toujours pas fixé sur son avenir contrairement à Thomas Meunier qui sera un joueur du Borussia Dortmund pour les quatre prochaines saisons. Et après la Serie A et la Ligue 1, Edinson Cavani pourrait connaître un nouveau championnat.

Un contrat juteux pour Cavani à Lisbonne ?