Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi se heurte toujours à un mur pour le rachat de l’OM !

Publié le 6 août 2020 à 4h30 par T.M.

Bel et bien décidé à racheter l’OM, Mohamed Ayachi Ajroudi pourrait finalement ne pas arriver à ses fins tant Frank McCourt apparait inflexible dans ce dossier.

Depuis plusieurs semaines désormais, le dossier du rachat de l’OM anime l’actualité. Il faut dire que Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi ne cessent de présenter un projet colossal aux ambitions démesurées. Forcément, cela fait rêver les supporters phocéens. D’ailleurs, l’homme d’affaires franco-tunisien est dernièrement passé aux choses concrètes dans sa volonté de racheter l’OM. Une première offre a ainsi été formulée à Frank McCourt, tandis qu’Ajroudi s’est également déclaré candidat au rachat du Vélodrome, qui appartient aujourd’hui à la ville de Marseille. De quoi enfin faire céder l’Américain ?

« L’OM n’est pas à vendre »