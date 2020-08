Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Face à Ajroudi, le clan McCourt persiste et signe !

Publié le 5 août 2020 à 14h45 par T.M.

Bien que Mohamed Ayachi Ajroudi tente toujours par tous les moyens de parvenir à ses fins et de racheter l’OM, Frank McCourt camperait toujours sur ses positions.

Ces derniers jours, Mohamed Ayachi Ajroudi est passé à la vitesse supérieure dans son entreprise de racheter l’OM à Frank McCourt. Après avoir multiplié les sorties, en compagnie de Mourad Boudjellal, l’homme d’affaires franco-tunisien avait enfin formulé une offre il y a une semaine. Alors qu’un délai de 10 jours avait été laissé à l’actuel propriétaire de l’OM pour répondre, Ajroudi a dernièrement fait savoir qu’il était prêt à racheter le Vélodrome à la ville de Marseille afin de compléter un peu plus son offre de rachat. Alors qu’une réponse officielle de McCourt est toujours attendue, elle devrait être la même que ces dernières semaines à en croire son entourage.

« L’OM n’est pas à vendre »