Mercato - OM : Un danger confirmé pour cette piste de Villas-Boas !

Publié le 5 août 2020 à 13h45 par D.M.

En cas de départ de Bouna Sarr cet été, l’OM pourrait se jeter sur Kenny Lala. Mais le latéral droit figure également sur les tablettes d'Augsbourg, mais aussi du Spartak Moscou.

En grande difficulté financière, l’OM pourrait se séparer de nombreux joueurs cet été afin de renflouer ses caisses. Le club marseillais pourrait ainsi enregistrer le départ de Bouna Sarr, surveillé par de nombreuses équipes espagnoles à l’instar du FC Séville ou encore de l’Atlético de Madrid. En cas de transfert du latéral droit, l’OM pourrait se lancer dans le dossier Kenny Lala. Comme annoncé par le 10 Sport, André Villas-Boas apprécie son profil, même si aucune démarche n’a été entreprise. Mais,le club phocéen n’est pas le seul à surveiller Kenny Lala, sous contrat jusqu’en 2021 avec le RC de Strasbourg.

Le Spartak Moscou suit Kenny Lala